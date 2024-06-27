6月CCI微升0.49點 但風險意識升溫 投資股票信心轉跌
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 12:22
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 6 月消費者信心指數 (CCI) 為 72.69 點，較上月上升 0.49 點，為 3 個月來相對高點，調查的 6 項指標中，僅投資股票信心下滑，反映台股創高後投資人的風險意識升溫，但多個指標仍衝上相對高點，也反映景氣市況的好轉。
台經中心指出，本次調查中，5 項指標上升，其中，上升幅度最多者為未來半年就業機會，調查為 71.14 點，月升 1.48 點，並創 2022 年 8 月以來新高，反映經濟成長動能轉好，勞動市場也連袂升溫。
其次為未來半年物價水準 32.48 點，月增 1.09 點，並創下 2022 年 1 月以來新高，顯示通膨壓力逐漸趨緩。
未來半年國內經濟景氣為 83.52 點，月升 0.66 點；未來半年購買耐久性財為 111.67 點，上升 0.58 點；未來半年家庭經濟狀況為 78.98 點，月升 0.14 點。
而本次唯一下降的指標為未來半年投資股票時機，調查為 58.38 點，較上月轉為下滑 0.97 點。
另外，購買房地產時機調查為 106.9 點，月升 0.63 點，為去年 8 月來高點，反映出新青安政策推出後，房市買氣強勁。
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