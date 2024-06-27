6月CCI微升0.49點 但風險意識升溫 投資股票信心轉跌

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 6 月消費者信心指數 (CCI) 為 72.69 點，較上月上升 0.49 點，為 3 個月來相對高點，調查的 6 項指標中，僅投資股票信心下滑，反映台股創高後投資人的風險意識升溫，但多個指標仍衝上相對高點，也反映景氣市況的好轉。