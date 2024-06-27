〈軍演題材股〉永虹先進新廠年底量產 將切入無人機版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 10:23

美國主導的 2024 環太平洋演習今 (27) 日起在夏威夷周邊登場，台股軍工概念再度受到關注，熱塑碳纖維複合材料廠永虹先進 (6618-TW) 最新宣布，全台首座用於生產航太熱塑性碳纖維複材的南投新廠將完成客戶認證，最快年底量產，另將以複合材料上的優勢，於近期成立無人機公司，盤中漲幅超過 7%。

永虹說明，南投新廠第三季將搭配客戶碳纖維大尺寸板材模具試產，技術規格挑戰亞太第一，最快年底前可量產，一旦達生產滿載，估可挹注營收約 15 億元。

永虹南投新廠廠佔地 2600 坪，導入全新航太智能生產設備，並已與歐洲熱塑樹脂大廠蘇威集團 (Solvay) 簽訂合作備忘錄，將完成產品品質驗證程序。

永虹董事長吳家幸進一步說明， ESG 風潮普及，熱塑性碳纖維材料具備節能常溫儲存、循環經濟可回收再利用與易於加工成型等優勢，目前已和數家國際熱塑樹脂客戶達成共識，南投新廠也將成為其在亞太地區重要專業生產據點。

因此，配合中高端需求，永虹將搭配模具生產尺寸 1.2m X 2.4m 規格的熱塑碳纖維板材，應用於飛機內裝複材零組件、次要結構件及航空器等產品。

吳家幸說，現有新能源車、高速鐵路與無人機等領域客戶都在持續洽談中，可望逐步導入相關生產。