盤中速報 - 健策(3653)股價拉至漲停，漲停價1175.0元，成交1,554張

主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲2.11%。