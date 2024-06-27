盤中速報 - 健策(3653)股價拉至漲停，漲停價1175.0元，成交1,554張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 11:32
健策(3653-TW)27日11:32上漲105元，股價漲停報1175.0元，委買4張、委賣105張，成交1,554張。
主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲2.11%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：+32 張
- 投信買賣超：-274 張
- 自營商買賣超：+230 張
- 融資增減：+29 張
- 融券增減：-5 張
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