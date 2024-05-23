〈台股盤後〉遇軍演亂流 護國群山挺立 台積電再寫新天價 收漲55點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 14:03
台股今 (23) 日早盤在台積電續寫新高，加上輝達財報亮眼激勵，跳空開 21668.84 點續創新高。雖然一度受到中共軍演影響翻黑，不過隨著買盤陸續湧進，權值股力挺下再度翻紅，終場漲 55.6 點或 0.26%，以 21607.43 點作收，成交量放大至 5098.7 億元。
今天權值股表現亮眼，台積電 (2330-TW) 股價再寫新天價，最高來到 877 元，雖然隨後漲幅稍收斂，但仍大漲 11 元，漲幅約 1.27%，聯發科 (2454-TW) 大漲 20 元，漲幅 1.69%，鴻海 (2317-TW) 也漲 2.37%，日月光 (3711-TW) 漲 3.86%，台達電 (2308-TW) 則漲 0.61%。
機器人概念股為今天盤面焦點，受惠輝達 (NVDA-US) 財報亮眼，加上執行長黃仁勳將於下個月現身 COMPUTEX 等利多消息，激勵機器人概念股走高。昆盈 (2365-TW)、正崴 (2392-TW)、廣運 (6125-TW) 以及羅昇 (8374-TW) 亮燈漲停，微星 (2377-TW) 與三聯 (5493-TW) 漲逾半根停板。
中共宣布今明兩天在金馬周邊進行軍演，使得軍工族群今天也有表現。和成 (1810-TW) 強攻漲停，高僑 (6234-TW)、雷虎 (8033-TW) 漲逾 8%，漢翔 (2634-TW)、亞航 (2630-TW)、昇達科 (3491-TW) 皆漲逾 3%。
散熱族群今天同樣紅通通，由奇鋐 (3017-TW) 領軍，大漲逾半根停板，健策 (3653-TW) 漲 4.19%，雙鴻 (3324-TW) 漲 3.47%，泰碩 (3338-TW) 則漲 2.4%。
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