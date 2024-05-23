〈台股盤後〉遇軍演亂流 護國群山挺立 台積電再寫新天價 收漲55點

台股今 (23) 日早盤在台積電續寫新高，加上輝達財報亮眼激勵，跳空開 21668.84 點續創新高。雖然一度受到中共軍演影響翻黑，不過隨著買盤陸續湧進，權值股力挺下再度翻紅，終場漲 55.6 點或 0.26%，以 21607.43 點作收，成交量放大至 5098.7 億元。