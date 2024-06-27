AI版礦機革命？哈佛輟學生新創籌得1.2億美元 自研Sohu晶片比輝達H100快20倍

鉅亨網編譯許家華 2024-06-27 12:20

美國矽谷 AI 晶片新創公司 Etched，宣布成功獲得 A 輪融資 1.2 億美元，並將與台積電合作開發，目標打造能與輝達 (NVDA-US) 相互競爭的頂級 AI 晶片。

Etched 總部與蘋果 (AAPL-US) 公司同位加州庫比蒂諾，是由哈佛輟學生 Robert Wachen、Gavin Uberti 和 Chris Zhu 兩年前創立的 AI 晶片新創公司，目前公司有 35 名員工。

目前該公司正開發一款名為 Sohu 的晶片，將使用「Transformers」來訓練和部署人工智慧模型，與 OpenAI 的 ChatGPT 的核心架構相同。

聯合創始人兼執行長 Gavin Uberti 表示，隨著人工智慧的發展，該技術的大部分耗電運算需求將由 ASIC 晶片滿足，因僅執行其設計的 AI 模型而有高效率，與輝達強大的通用圖形處理單元 (GPU) 不同，但成本可以降低許多。

「我們正在 AI 領域下最大賭注，如果 Transformers 跑偏了，我們就會完蛋；但若成功，Etched 將成為有史以來最大公司之一。」Uberti 說。

Sohu 晶片採用台積電 4 奈米製程，為 ASIC 客製化硬連線晶片，因架構更簡單和用途單一，藉此提高效率，為單一設計目的 AI 模型進行運算。儘管 Sohu 整體不比輝達的通用 GPU 強大，但是在專用生成器上的速度可快上超過 10 倍，且成本更低、耗能更少。

Etched 認為，「一台 Sohu 伺服器可取代 160 台 H100 GPU，對於需要專用晶片的企業來說，是更實惠有效率，且更環保的選擇。」

Etched 聲稱，Sohu 晶片推理 Llama-3 70B 的速度比輝達的 H100 快 20 倍，而功耗卻大大降低。

同為哈佛輟學生的創辦人、Etched 營運長 Robert Wachen 表示：「整個未來科技的發展，都將取決於基礎設施是否能夠承載所需的規模。」

Etched 正準備將 Sohu 推向市場，預計今年稍晚時展示產品。Uberti 指出，透過專注於變壓器，Sohu 晶片可將更少空間分配給記憶體，從而釋放更多空間給提供運算能力的電晶體。此外，專用 AI 晶片的影響，類似 2013 年首次推出專用於挖掘比特幣或乙太坊的 ASIC，這減少對輝達 GPU 的需求。

2013 年，專為比特幣挖礦而設計的 ASIC 晶片問世，與先前主導的 CPU 和 GPU 相比，ASIC 的挖礦效率大幅飛躍，革命性地改變比特幣挖礦格局。

最新一輪募資籌得 1.2 億美元，由 Primary Venture Partners、Positive Sum Ventures 兩家創投公司主導，參與的知名天使投資人包括 Peter Thiel、Github 執行長 Thomas Dohmke、Coinbase 前技術長 Balaji Srinivasan、Cruise 創辦人 Kyle Vogt、Stanley Druckenmiller 等人。

雖然 1.2 億美元已是鉅額融資，但 Etched 面對的卻是全球資本最雄厚、最具競爭力的公司，這樣的金額大約輝達半日營收。輝達的銷售額已連續三季年增率 3 倍跳，最近一季達到 260 億美元。

據估計，輝達目前佔有 80% 以上 AI 晶片市場。儘管輝達處於領先地位，但新創晶片製造商仍前仆後繼加入市場，包括 Cerebras Systems，該公司正在建造體積更大的 AI 晶片，以及 Tenstorrent，該公司正在使用一種名為 RISC-V 的流行技術來構建 AI 晶片。