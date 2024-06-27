盤中速報 - 和益(1709)急拉3.53%報24.85元，成交16,692張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19
和益(1709-TW)近5分K漲速3.53%，27日09:19報24.85元，成交16,692張，今日漲幅為5.74％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
和益(1709-TW)近5日股價上漲13.53%，所屬產業為化學工業，相關化學工業上漲1.39%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+249 張
- 外資買賣超：+226 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+3,868 張
- 融券增減：+25 張
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