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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為17.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.44元下修至0.4元，其中最高估值1.25元，最低估值-1.11元，預估目標價為17.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.25(1.25)2.093.27
最低值-1.11(-1.11)-1.951.22
平均值0.33(0.34)1.051.99
中位數0.4(0.44)1.161.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值212.76億221.31億223.41億
最低值200.37億188.68億205.57億
平均值208.78億208.38億211.74億
中位數210.10億208.60億210.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-0.325.362.550.78
營業收入19.82億52.32億204.44億229.89億219.96億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

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