〈汎銓新廠開幕〉今年營運樂觀 營收拚重返過往年增幅

檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (3) 日舉辦竹北營運二廠啟用典禮，董事長柳紀綸表示，去年受產業景氣影響，營收年增率低於過往平均 2 成的幅度，今年隨著產業景氣回溫，加上先進製程需求旺盛，全年營收年增率會力拚重返過往水準、續創新高。

柳紀綸指出，汎銓自 2012 年到 2022 年營收年複合成長率 (CAGR) 為 21.09%，去年受成熟製程庫存去化、IC 設計開案減少等影響，營運成長趨緩，去年前 11 月營收 17.19 億元，年增 10.88%，年增幅低於過往，但仍改寫新紀錄。

展望今年，柳紀綸認為，現在景氣仍不明朗，根據客戶反饋，下半年景氣將顯著回溫，屆時搭配公司提前準備好的產能，將帶動營運成長，預期主要成長動能還是在材料分析 (MA)，尤其先進製程需求相當旺盛。

針對製程推進至 2 奈米以下，柳紀綸補充，不論是台系、美系與韓系業者，都將更改材料與架構，挹注檢測分析產業，且汎銓具有專利，可因應鬆軟材質、滿足檢測精密細節，是公司在材料分析的一大優勢，目前也都開始承接相關訂單。

另外，汎銓除了擴充機台設備，也積極招募人才，去年初員工數量 506 名，去年底已提升至 588 名，隨著新設備陸續到位，人力資源也相應增加，可進一步擴大營運量能。