王道銀駱怡君看好AI驅動景氣 雪梨辦事處申設拚年底前過關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 17:16

王道銀行 (2897-TW) 今 (26) 日發行全新「交通減碳卡」，對於國內下半年景氣，董事長駱怡君認為應該還是不錯，期待在 AI 議題帶動下，護國神山可以越來越多；海外布局上，雪梨代表人辦事處正在向澳洲政府申設，希望年底前取得執照，而新加坡創投公司，由於此形式在銀行業是史無前例，持續與金管會溝通討論。

王道銀行推全新交通減碳卡，減碳量達標享一卡通加值最高 10% 現金回饋、刷高鐵台鐵最高 5% 現金回饋。駱怡君表示，王道銀行的簽帳金融卡獲得客戶反應熱烈，尤其是親子類型，家長可限制額度上限，較不會超出自身所能負擔的金額，若偶爾有出國或大額消費需求，可以暫時將額度拉高，還是很便利，因此，暫不考慮推信用卡。

對於國內下半年景氣，駱怡君認為，應該還是不錯，在 AI 議題持續帶動下，美系雲端三巨頭也爭相來台設置資料中心，AI 相關上下游產業鏈可望帶動景氣轉佳，希望未來護國神山可以越來越多。

至於美國市場方面，駱怡君說，王道銀行在美國加州設有子行，可以觀察到美國景氣，最差的時候應該已經過去了，現在有在慢慢復甦的趨勢，美國大選後，無論是誰當選，政府各機關對於經濟、政策運作推展，都已相當成熟，因此，我們還是持審慎樂觀的態度。

王道銀行將插旗澳洲，日前已獲得金管會同意申設雪梨代表人辦事處，外界關切目前進度如何？駱怡君說，現在要向澳洲政府遞件了，已經跨出一半了，現在就等對方回應，目標希望年底前就能通過，取得執照後，必須先經營 3 年。

駱怡君說明，當地政府會審查銀行承作澳洲相關案件的金額、規模、產業等各方面，此外，我們的代表是否具有澳洲或紐西蘭國籍，也會是影響的條件之一，王道銀行目前手上人選很多，會多方平衡做出最好的選擇。

至於新加坡布局，駱怡君透露，正持續與金管會溝通討論，看看以什麼樣的方式進入是最好的，原先計畫以創投公司作為切入點，但這是史無前例的方式，因此，還要持續溝通，能否使用這樣的拓點方式。

駱怡君認為，銀行的業務相當廣泛，不見得每個地區都適合採用分行或辦事處的管道，因此，我們希望可以因應不同的市場規模、狀況，以最強的優勢進駐，這樣也是對股東最好的交代，強調會持續努力與主管機關溝通。

對於金管會主委彭金隆提出亞洲資產管理中心目標，駱怡君表示，對於多項措施開放樂觀其成，同時希望監管的制度和心態都能一起更開放。對於高資產端客戶的動向，駱怡君認為，待政策開放後，可望把更多高端的投資者再拉回來台灣，其實有非常多人有這一方面的需求，但都是跑到新加坡、香港，「不是沒有需求，而是在哪做的問題」。

駱怡君指出，另一方面，台灣是否考慮設立主權基金，事實上，我們現在是相對富足的地方，這麼多的稅賦可以如何有效的投資運用，還好很多方向可以更加開放。