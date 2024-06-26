王道銀新通勤神卡最高10%現金回饋 攜一卡通推交通減碳明細功能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 15:49

王道銀行 (2897-TW) 發行全新「交通減碳卡」，首創以交通減碳量決定回饋優惠，只要達到一定門檻，就可享一卡通自動加值最高 10% 現金回饋、高鐵和台鐵一般刷卡消費額外加碼 5% 現金回饋，堪稱是「通勤神卡」；王道銀同時宣布與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」，用戶即日起可於網銀及 App 上免費開啟這項功能，查詢個人搭乘大眾交通工具相比開車的減碳量。

王道銀董事長駱怡君表示，面對淨零碳排趨勢，有責任投入更多努力讓環境變好，交通運輸所產生的碳排放量對於環境有一定程度的影響，若能多多倡議大眾運輸，對環境將大有助益。王道銀行推出全新交通減碳明細功能及交通減碳卡，讓消費者能掌握搭乘大眾交通工具的減碳效益，同時藉由豐富的交通優惠回饋，期能進一步吸引更多消費者加入綠色行動的行列。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，在政府 2050 淨零轉型的共同目標下，企業落實 ESG 永續發展責無旁貸，iPASS 一卡通全場域豐富多樣化的數據資源，可成為政府及企業發展永續服務及達成淨零轉型目標的動能，活絡金融生態圈。

王道銀是國內首家與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」的銀行，一卡通的交通減碳功能可分別計算出搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及公共自行車等不同大眾運輸工具與搭乘自用小客車相比所產生的不同減碳量。王道銀 APP 及網銀介面更提供一個月、三個月、半年及一年等不同期間的累積減碳量，讓消費者能清楚知道搭乘大眾運輸工具對地球減碳的幫助。

為響應此功能的推出，王道銀更推出全台首創以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，自今年 7 月 1 日起至 12 月 31 日止，只要當月於王道銀行的存款及基金等往來資產餘額達新台幣 1 萬元 (含) 以上且當月有任一筆刷卡消費，於當月累計交通減碳量達 20 公斤以上，次月即享一卡通自動加值新台幣 1200 元以內 10% 現金回饋。

符合條件及任一刷卡消費者，當月交通減碳量若達 40 公斤以上，次月可再另享高鐵及台鐵刷卡購票合計新台幣 3000 元內額外加碼 5% 現金回饋。

搭乘大眾運輸的通勤族，除了可享有王道銀行簽帳金融卡不限通路且無上限的原有 1% 現金回饋之外，達到減碳量後更可望額外獲得每個月合計新台幣 270 元的額外加碼交通回饋；交通減碳量越高，交通優惠越高。

王道銀行指出，「交通減碳卡」共有兩款卡面可供選擇，均採用 82% 生物可分解材料的環保材質製成，並獲得國際碳中和認證。

此外，為了鼓勵所有客戶開始瞭解交通工具選擇對地球的影響，王道銀行具一卡通功能之所有卡友，不論新舊戶，只要開啟「交通減碳明細」功能便可享有多重優惠，7 月 1 日起至 12 月 31 日止，只要開啟交通減碳明細功能，申購王道銀行發行的全系列信託基金和海外 ESG 債券即可享手續費 1 折優惠，開啟該功能後於網頁透過專屬連結申辦王道銀行綠色信貸，利率可享減碼 1% 優惠。