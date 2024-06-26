新復興1-5月轉虧爲盈每股純益2.84元 另有處分轉投資利益要貢獻

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 19:37

高頻 5G 微波基板廠新復興 (4909-TW) 力拚今年營運的成長，新復興今 (26) 日公布最新自結獲利數，2024 年 5 月自結營收 1.92 億元，年增 3.01 倍，單月稅後純益 3310 萬元，較去年同月由虧轉盈，累計 4-5 月稅後純益 1.01 億元，也較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.08 元。 加計首季財報獲利，1-5 月每股純益爲 2.84 元。

同時，新復興今天並決議 1313 萬美元出售所持有 New Era Electronics Technology Inc. 及所屬飛登 (廣州) 電子有限公司 100% 股權給港商，預估獲利約 2.9 億元，依目前 9.34 億元股本計算，此一處分利益對新復興每股貢獻約 3.1 元。

新復興 2024 年 1-5 月營收 9.3 億元，年增 2.78 倍，第一季財報稅後純益 1.64 億元，每股純益 1.76 元，而加上今天公布 4-5 月稅後純益 1.01 億元計算，新復興 2024 年 1-5 月稅後純益 2.65 億元，1-5 月每股純益約 2.84 元。