〈智慧城市展〉新保以AI推動城市營運LiDAR停車管理系統爲亮點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 17:26
新光保全 (9925-TW) 今 (19) 日起參與 2024 智慧城市展，以「AI 技術推動城市營運」為主軸，展現將保全服務延伸至社區群體。展出亮點在 EV 電動車充電相關設備及全球獨步光學雷達 (LiDAR) 停車管理系統，實現無人化且精準的交通營運。
新保指出，新保以智慧城市創新科技應用於打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、智慧管理等 4 大展區，透過情境展示，融合人工智能 (AI)、物聯網 (IoT) 以及雲平台技術，結合創新的商業模式，提供縣市政府以及企業提供智慧式營運的全方位解決方案。
新保董事長吳昕東指出，新保一直致力於提供城市更智慧、安全的解決方案，並將此次參與智慧城市展視為公司在智慧治理領域的重要里程碑，期許透過先進的 AI 技術，協助城市治理實現更為智慧、安全、永續的發展目標。
在智慧交通領域，政府配合世界淨零政策潮流，2040 新售車全面電動化政策以及場域無人化管理目標，新保因應目標需求，本次展示 EV 電動車充電相關設備及全球獨步光學雷達 (LiDAR) 停車管理系統，實現無人化且精準的交通營運。
智慧照護方面，針對目前醫療院所護理人員欠缺的窘境，新保展示透過無人載具 (AGV)、管理平台及看板叫號系統建構智慧醫院完整的服務管理系統；同時，首次呈現超高畫質醫療等級視訊平台，幫助業者打造遠距照護系統，將智慧照護延伸至家庭、政府及醫療業者，迎合政府今年預算編列 800 億以上的銀髮長照及智慧醫療需求。
在氣候變遷及 ESG SDGs 的浪潮下，新保回應政府在「氣候變遷因應法」逐步徵收碳稅，展示最先進的大樓管理系統 (iBMS)，整合數位雙生 (Digital Twin) 技術，打造一站式智慧大樓管理，透過感應器及自動化設備結合大樓系統，用戶可按照所訂定的節能減碳目標，即時監控環控狀況；另外透過智慧樓管系統可定時監控物業租賃狀況，提升樓管成本控制，有效增進出租營收。
因應近期建築工地意外及建築倒塌等災害，新保展示量測空間並以圖資套疊技術即時辨識並分析工地狀態，預測可能發生的意外，透過擴增實境技術 (AR) 即時將資訊可視化；最後針對近年的火災問題，新保可提供危險物品及消防設備位置，當火災發生時，幫助救災人員能有效展開救援。
此外，新保連續 3 天在展區舉辦「2024 智慧未來大勢講座」，邀請關渡醫院院長陳亮恭、臺灣大學教授童慶斌與專家一同分享智慧城市相關的應用及成功案例，新保期待透過本次展出能有效提供政府單位及企業機構建構工作及生活環境所需要的智慧感知系統，並期許與各方業界攜手合作，共同實現智慧城市目標。
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