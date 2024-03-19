〈智慧城市展〉新保以AI推動城市營運LiDAR停車管理系統爲亮點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 17:26

新光保全 (9925-TW) 今 (19) 日起參與 2024 智慧城市展，以「AI 技術推動城市營運」為主軸，展現將保全服務延伸至社區群體。展出亮點在 EV 電動車充電相關設備及全球獨步光學雷達 (LiDAR) 停車管理系統，實現無人化且精準的交通營運。

新保指出，新保以智慧城市創新科技應用於打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、智慧管理等 4 大展區，透過情境展示，融合人工智能 (AI)、物聯網 (IoT) 以及雲平台技術，結合創新的商業模式，提供縣市政府以及企業提供智慧式營運的全方位解決方案。

新保董事長吳昕東指出，新保一直致力於提供城市更智慧、安全的解決方案，並將此次參與智慧城市展視為公司在智慧治理領域的重要里程碑，期許透過先進的 AI 技術，協助城市治理實現更為智慧、安全、永續的發展目標。

在智慧交通領域，政府配合世界淨零政策潮流，2040 新售車全面電動化政策以及場域無人化管理目標，新保因應目標需求，本次展示 EV 電動車充電相關設備及全球獨步光學雷達 (LiDAR) 停車管理系統，實現無人化且精準的交通營運。

智慧照護方面，針對目前醫療院所護理人員欠缺的窘境，新保展示透過無人載具 (AGV)、管理平台及看板叫號系統建構智慧醫院完整的服務管理系統；同時，首次呈現超高畫質醫療等級視訊平台，幫助業者打造遠距照護系統，將智慧照護延伸至家庭、政府及醫療業者，迎合政府今年預算編列 800 億以上的銀髮長照及智慧醫療需求。

在氣候變遷及 ESG SDGs 的浪潮下，新保回應政府在「氣候變遷因應法」逐步徵收碳稅，展示最先進的大樓管理系統 (iBMS)，整合數位雙生 (Digital Twin) 技術，打造一站式智慧大樓管理，透過感應器及自動化設備結合大樓系統，用戶可按照所訂定的節能減碳目標，即時監控環控狀況；另外透過智慧樓管系統可定時監控物業租賃狀況，提升樓管成本控制，有效增進出租營收。

因應近期建築工地意外及建築倒塌等災害，新保展示量測空間並以圖資套疊技術即時辨識並分析工地狀態，預測可能發生的意外，透過擴增實境技術 (AR) 即時將資訊可視化；最後針對近年的火災問題，新保可提供危險物品及消防設備位置，當火災發生時，幫助救災人員能有效展開救援。