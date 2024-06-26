交流資服拓第三方支付版圖 ACpay營收占比7成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 16:44
交流資服 (6984-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長陳彥甫表示，正努力擴大提升在無現金支付市場的市占率，目前第三方支付 ACpay 業務占營收比重達 70%，未來也將持續搶攻數位轉型進程的龐大商機，加強拓小額支付應用領域。
陳彥甫表示，去年是交流資服築夢踏實的一年，積極打造 ACpay 成為線下零售商接軌無現金支付的金融科技，協同多家金融機構包括台新金控、中信金控及聯邦金控等，以及完成電子支付的閘道包括信用卡收付、Linepay、街口支付、icashPay、Apple Pay、Google Pay 等建立，進行金流收單合作。
另一方面，交流資服衍伸發展出包括憑證代理 (電子發票)、跨平台點數交換、跨店核銷帳管、跨平台流量分銷、數據加值微商金融服務、精準銷售服務等功能。
交流資服近年積極憑藉台灣首家實現服務聚合金融科技的競爭力，擴大於無現金支付市場的市占，推升去年合併營收達 9880.8 萬元、年增 30.02%，累計前 5 月合併營收 4743.5 萬元、年增 26.91%，旗下兩大業務「第三方支付 ACpay」、「電商服務 iCarry」的前 5 月營收比重約 7 比 3。
其中，「第三方支付 ACpay」業務領域今年成功成為 DK 呼吸空氣鞋、自助洗衣店手機支付平台、再興高爾夫俱樂部， TAIL 特爾電力、新竹充電站品牌區快充等合作夥伴。
交流資服 ACpay 前 5 月處理的金流 GMV(平台交易金額) 年增 170%，其他周邊點數交換、數位票券系統等業積也穩健增加，由於每筆交易金額交流資服皆可獲取一定比例手續費，貢獻交流資服穩健的現金流水位。
看準國人日常消費金額已有 60% 以上使用非現金工具支付，交流資服將致力擴大小額支付應用場域、各地區域性商圈市場等非現金支付使用場域，未來聚焦電動車充電樁、汽車售服市場、社會住宅、休閒體驗業態、餐飲業態、伴手禮業態等市場客戶發展。
交流資服也規畫，擴大提供客製化金流服務包括合約支付系統、分帳支付系統、手機收款系統、跨國收款系統，並開放加值服務平台，如跨點數會員平台服務，增加 SaaS 業務服務範疇，也將結合商戶端 AI 廣告投放平台，來實現服務聚合加值服務。
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