全聯PX Pay會員將破1000萬人 找來Energy當代言人

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 19:24

連鎖超市龍頭全聯今 (25) 日宣布， 旗下 PX Pay 會員破 1000 萬人，而全支付會員也即將挑戰 500 萬人，為推動會員升級全支付，全聯也砸重本，推出 7 月起店外消費最高可享全支付點數 (以下稱全點)4.5% 回饋，並找來華語歌壇唱跳團體 Energy 作為 PX Pay 千萬會員代言人。

全聯說明，千萬會員當中，婆媽顧客是主要客群，且黏著度很高，日常生活中吃用各式商品幾乎都在全聯購買，月平均消費次數達 7 次，平均消費金額超過 3000 元。

全聯總經理蔡篤昌表示，透過本次活動機制回饋忠實顧客，前月全聯門市 (PX Pay / 全支付) 消費金額越高，當月店外最高可享全點 4.5% 回饋，目標讓消費者走出店外消費也優先使用全支付。

全支付總經理游金榮也提到，全支付會員數已趨向自然增長，會員經營的目標將放在維持並提高活躍用戶數為主，搭配行銷檔期活動、新通路和新服務的上線，創造需求滿足消費者各種支付情境，讓用戶真正感到方便並經常使用全支付。