〈東聯互動展望〉獲3金控注資深耕移工市場 攜一卡通備戰電支業務
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 19:58
東聯互動 (7738-TW) 專營外籍移工小額匯兌業務，為高純度的 FinTech 業者，去年業績成長快速，預計今年 5 月底、6 月初登錄興櫃，對於未來營運展望，總經理吳侑勳指出，在三大經營基石下，將持續以 ESG、普惠金融理念深耕該市場，近年也獲 3 家金控注資，可望進一步擴大合作，此外，東聯已經與一卡通系統介接，為邁向電子支付市場奠定基礎，瞄準移工消金業務。
關於東聯互動的股東結構，吳侑勳說明，自 2020 年陸續獲得國發基金、達盈創投、益鼎創投、佳必琪等注資，此外，國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 及永豐金 (2890-TW) 也投入資金，法人總計持股比重約 35%，而原始經營團隊約占近 6 成，顯示投資人看好長期展望，東聯互動也將與金融同業 (銀行) 進一步密切合作。
東聯互動為何能創造進入障礙，與同業間有競爭差異？吳侑勳指出，主要有三大經營基石，首先是「法遵科技化」，過去銀行在主管機關高度要求下，必須耗費很多人工作業成本，包括 KYC 的查核等，而東聯互動的客戶屬於需要「普惠」的客群，比較不在傳統金融機構的商業服務範圍之內，因此，必須運用科技的內涵，解決繁瑣的人工問題，才有辦法與其競爭並獲得主管機關給予特許執照。
吳侑勳進一步指出，當法遵做完了，卻還是有這麼多的詐騙、人頭帳戶充斥在金融機構之內，因此，透過「系統智能化」才能在背後不斷的阻斷這些非法交易行為，並即時幫客戶解決問題、回應主管機關，同時也要做成一個彈性的系統，也就是黃仁勳所說的「韌性」，這就是金融業者覺得最麻煩的地方。
第三則是「服務國際化」，關於東聯互動未來發展策略，吳侑勳說明，首先在台灣建構出一個成熟的商業模式後，再到菲律賓、印尼、越南、泰國等，實現了一對一具有經濟效益的交易模型，每一筆交易都必須完成主管機關的法定遵循及洗錢防治的要求，
現在社會詐騙橫行，為了防堵人頭冒用行為，東聯互動透過人工智能的機制，去驗證這麼多筆的交易態樣中，是否有所謂的化零為整或化整為零的交易風險，在台灣奠定良好的基礎，確定商業模式是有效的，為投資人、消費者帶來效益，下一步就是要邁向其他國家，把這樣的模型拓展到全球。
吳侑勳說明，東聯互動於 2021 年投資一卡通，為董事成員之一，目前平台上有一些功能已經跟一卡通完成了串接，某種程度上可說是高度整合，可望作為邁向電子支付的基礎，服務更多的客戶，包含移工客群，提供消費等相關服務，未來也會持續延伸業務觸角。
吳侑勳強調，會堅持在普惠金融這一塊努力，並認為這個市場需求很大，而傳統金融對於社會上相對高資產或相對富裕的這一群人已經照顧得很多了，基於 ESG、普惠原則，東聯將繼續在這個市場深耕，而邁進資本市場最重要的就是永續，無論是對於經營團隊、客戶或投資大眾，都是必要堅持的一個精神。
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