〈東聯互動展望〉獲3金控注資深耕移工市場 攜一卡通備戰電支業務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 19:58

東聯互動 (7738-TW) 專營外籍移工小額匯兌業務，為高純度的 FinTech 業者，去年業績成長快速，預計今年 5 月底、6 月初登錄興櫃，對於未來營運展望，總經理吳侑勳指出，在三大經營基石下，將持續以 ESG、普惠金融理念深耕該市場，近年也獲 3 家金控注資，可望進一步擴大合作，此外，東聯已經與一卡通系統介接，為邁向電子支付市場奠定基礎，瞄準移工消金業務。

東聯互動為何能創造進入障礙，與同業間有競爭差異？吳侑勳指出，主要有三大經營基石，首先是「法遵科技化」，過去銀行在主管機關高度要求下，必須耗費很多人工作業成本，包括 KYC 的查核等，而東聯互動的客戶屬於需要「普惠」的客群，比較不在傳統金融機構的商業服務範圍之內，因此，必須運用科技的內涵，解決繁瑣的人工問題，才有辦法與其競爭並獲得主管機關給予特許執照。

吳侑勳進一步指出，當法遵做完了，卻還是有這麼多的詐騙、人頭帳戶充斥在金融機構之內，因此，透過「系統智能化」才能在背後不斷的阻斷這些非法交易行為，並即時幫客戶解決問題、回應主管機關，同時也要做成一個彈性的系統，也就是黃仁勳所說的「韌性」，這就是金融業者覺得最麻煩的地方。

第三則是「服務國際化」，關於東聯互動未來發展策略，吳侑勳說明，首先在台灣建構出一個成熟的商業模式後，再到菲律賓、印尼、越南、泰國等，實現了一對一具有經濟效益的交易模型，每一筆交易都必須完成主管機關的法定遵循及洗錢防治的要求，

現在社會詐騙橫行，為了防堵人頭冒用行為，東聯互動透過人工智能的機制，去驗證這麼多筆的交易態樣中，是否有所謂的化零為整或化整為零的交易風險，在台灣奠定良好的基礎，確定商業模式是有效的，為投資人、消費者帶來效益，下一步就是要邁向其他國家，把這樣的模型拓展到全球。

吳侑勳說明，東聯互動於 2021 年投資一卡通，為董事成員之一，目前平台上有一些功能已經跟一卡通完成了串接，某種程度上可說是高度整合，可望作為邁向電子支付的基礎，服務更多的客戶，包含移工客群，提供消費等相關服務，未來也會持續延伸業務觸角。