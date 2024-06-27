不為最好，只為更好 頤昌建設堅持超越 讓家成為一個令人安心放心的地方

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:19

「買下一塊土地後，對這塊土地、對未來的住戶就有了責任。」肩負著這樣的使命與想法，十三年來，頤昌建設以自己的速度推出十個建案，細細雕琢、用心打造，秉持著「自己要住」的思考去設想每一個環節，讓『家』成為住戶最安心放心的地方。

眾所周知，馬拉松是一項考驗耐力及毅力的長跑運動，而進一步剖析熱愛越野跑步、馬拉松的跑者，皆有共同的特點，也就是具備「堅持」的熱情性格。

同樣地，追逐最初的夢想，最重要的也是堅持與熱情；由頤昌建設總經理張博勝所領軍的頤昌建設，如同每位馬拉松跑者一樣，永遠充滿著生命力且永不放棄，從無到有的過程，必須克服無數挑戰，才能完成每一次想要的成長與進步。

身體力行日巡工地 傳遞出對建築的在意及用心

工務背景出身的張博勝，三十五歲時在林口小車庫開始紮根創業，白手起家的他很明白『建築』兩個字蘊含的意義是甚麼，每一步都必須很用心，以最戒慎的態度看待每一個作品，不隨市場起舞，循著自己的步伐，在桃園、淡水、林口陸續推出建案，既不求多也不追快，一步一腳印地只想把房子蓋好；因為「家」承載的不只是房子而已，更多的是擁有『家』的夢想 - 一個充滿溫暖的地方。

不僅如此，每到工地就是戴上安全帽爬上爬下巡視工地成了張博勝的日常，甚至在鷹架上來回穿梭檢視施工狀況，由於待在第一線的時間及次數頻繁，有幾次都讓新進匠工誤以為他是工地主任，對此，他總是笑容回應，「如果沒有每一個過程都親自參與，甚至踏遍每一個角落，我就不能放心將房子交給住戶。」藉由身體力行，張博勝將自己對建築的在意及用心，傳遞給每一戶人家。

頤昌建設總經理張博勝從選地到完工, 都本著回到「人」的初心 。(圖: 業者提供)

無畏逆勢升級加碼 只為追求更好的家

「只要相信，一定做得到！」張博勝不僅相信，還十分堅持，一絲不苟的高標準，已是內化的自我要求，各項環節皆嚴格要求精準到位，沒有最好只有更好，絕不妥協的堅持精神讓頤昌建設的作品數量即使不多，每每推出卻都會造成話題，甚至還吸引了不少認同品牌的鐵粉。

近來，市場環境波動、原物料成本大漲、缺工等，對房市造成不少影響，面對市場的起伏，張博勝仍是氣定神閒，「不管外在環境如何改變，頤昌的終極目標永遠只有一個，就是如何把房子蓋好！」熱愛跑步、三鐵運動的張博勝，有著運動家獨有堅毅、不服輸的性格，而在建築的路上如同一場馬拉松，比得不是速度快慢，而是考驗耐心與毅力，「超越極限、堅韌不拔、永不放棄」正是關鍵，所以每一個案子都要做到可以再更好。「用很大的正面力量，去做對這個社會有幫助的事情。」張博勝強調。

新理想行銷團隊經理陳政明觀察，為追求更好，相較其它建商，頤昌建設在工程、用料上不計成本外，平時得空便會觀察著區域環境和各棟建築的張博勝，每每發現其它建案有更好的作法及創意，「一般業主會將創新及優化放在未來的建設設計之中，張總卻已迫不及待在既有建案中加碼、升級，就像常見的「10 年防水保固」，當初就是由「頤昌建設」首創，當時一位住戶在交屋後打電話來詢問能否保證後續防水工程維護，他當下霸氣地喊出「只要是頤昌的建案，連同過去已興建的社區都提供 10 年防水保固」，沒想到自此之後，其它建設公司陸續跟進；而同樣地，對於電動車充電設備的相關裝置，張總也是給予已完銷尚未竣工的建案升級以因應未來的需求，完全不計營建成本會大幅攀升，這是非常特別的地方。」

回歸「人」的初心 從選地開始提出最適切的建築提案

從未以業主或是土地利益的角度在看待建案的他，強調「家」的核心在於「人」，要從「人」的角度出發，才能跳脫本位思考，真心看待一個『家』。因此，從環境機能、座向方位、室內動線格局等大小細節，在規劃每一棟建築時，頤昌建設皆經過長時間的優化與檢討，各方面細細考量，反覆推敲，就是希冀打造出真正符合生活所需，讓住戶感到體貼舒適的「家」，所以從選地開始，便力求「近公園」、「鄰學校」兩大原則，再透過一連串的自我提問與辯證，找出最適切的建築提案。

在競爭激烈的北部房地產市場中，頤昌建設始終秉持初心，堅持量少質精，每一建案都是順應著當地環境量身打造，各自述說著不同的建築語彙及表現，勾勒出一座座適切、穩固、美好的「家園」，讓每位住戶真心愛家，一個令人安心放心的地方。

頤昌建設小檔案: