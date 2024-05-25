〈熱門股〉宏碁個人PC海外市占告捷 周漲近2成衝上12年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-25 10:10

根據最新市調數據顯示，宏碁 (2353-TW) 個人電腦第一季在泰國市占達 22%，在泰國市場稱冠。此外，在美國市場表現同樣亮眼，4 月以 15% 市占率在 Chrome 及 Windows 作業系統加總市場名列前三，激勵宏碁本周股價周漲近 2 成，衝上 12 年以來新高。

宏碁本周漲幅近 2 成，達 19.42%，股價周五 (24 日) 一度漲至 58.1 元，創下 12 年以來新高。觀察三大法人本周籌碼動向，周一 (20 日) 買超 32 張，周二 (21 日) 轉為賣方，賣超 1693 張，不過周三 (22 日) 開始連三買，且在周三大舉敲進 5.4 萬張，本周三大法人合計買超宏碁達 8 萬張。

宏碁指出，個人電腦第一季以市占 22% 在泰國市場居冠，其中筆記型電腦斬獲佳績，第一季及 3 月分別以市占 25% 及 29% 的亮眼成績奪冠。宏碁進一步表示，泰國 3 月業界平均年減 3%，但宏碁則呈現年增 65%，表現亮眼。宏碁提到，近年來東南亞經濟發展迅速，消費市場不斷擴，眾多產業積極布局。宏碁深耕東南亞多年，逐步以多元的產品線站穩市場。

美國市場部分，宏碁同樣有好表現，4 月以 15% 市占成績在 Chrome 及 Windows 作業系統加總市場名列前三。此外，旗下 Chromebook 也傳捷報，不僅今年美國市占逐月攀升，且已連續 4 個月銷售蟬聯市場冠軍，4 月更以逾 4 成的市占排行第一，年增達 53%，高於產業均值 169 倍；累計今年 1 月至 4 月市占率達 37% 穩居龍頭寶座。