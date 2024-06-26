致命大火背後的中國人：在南韓工廠做最髒累險的活兒

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-26 07:23

南韓京畿道華城 SK 集團旗下 Aricell 電池廠周一（24 日）發生火災，共有 22 名工人遇難，其中有 17 位是中國公民。

這家工廠的 100 多位員工中，大部分都是來自中國東北的朝鮮族，女性，年齡介於 30～40 歲。

「看到新聞，我先是震驚，然後是悲痛。」李楠說。

據《鳳凰網》周二報導，今年 39 歲的李楠，是在南韓打工的中國朝鮮族，老家在遼寧瀋陽。在他的印象裡，早在 20 年前，就有吉林的中國朝鮮族偷渡到南韓打工，此後南韓因為生育率低導致勞動力不足，逐漸放開了非南韓籍朝鮮族合法赴韓打工的大門。李楠的父母和幾乎所有親戚，都先後以各種方式赴南韓打工。

2013 年，李楠追隨父母的腳步來到南韓，成了打工二代。十多年來，他在三星電子做過電視螢幕安裝工，在汽車配件工廠的高溫車間做過鑄造工，現在他在一家料理店當廚師。

在前兩段工作中，他沒有和企業簽訂勞動合約，缺乏醫療保障，在可能出現危險的工作中惴惴不安。事實上，這也是很多在韓務工的中國工人面臨的窘境。

為什麼南韓的製造業工廠願意聘用中國朝鮮族工人？李楠說，一個重要的原因是朝鮮族和南韓人的語言相通——南韓人性子急躁，做事一定要「快、快、快」，如果語言不通，會有很多障礙，導致產品不良率升高，工作效率低。

李楠表示，電池廠的活兒危險，但收入可觀，南韓人不願意做，中國朝鮮族願意——大家去南韓就是為了賺錢。

事實上，很多中國朝鮮族在南韓做的都是「3D」工作（Dirty + Difficult + Dangrous），也就是髒、累、險的差事。

據李楠分析，在南韓打工的中國朝鮮族基本是兩部分人，一部分來自吉林延邊，一部分來自遼寧。吉林延邊的朝鮮族是第一波到南韓打工的群體。那邊挨著長白山，資源匱乏，工作機會少，只能外出發展，早在 20 多年前，就有偷渡去南韓討生活的人。

隨著時間推移，他們慢慢實現了原始積累，現在主要在南韓做物流、商貿、開飯店和酒吧。他們的孩子從小在南韓上學，一直讀到大學。如果他們不說自己是中國人，大家根本分辨不出來，看上去和當地人一模一樣。