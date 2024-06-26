多地民眾血檢異常 日本啟動全國自來水有害物調查

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 09:27

據日本媒體周一（24 日）報導，日本多地近期陸續出現水體和居民血液中有機氟化合物含量超標的情況後，政府部門啟動全國自來水有害物調查，要求各地上報約 1.2 萬處自來水中全氟和多氟烷基物質含量檢測數據。

據日媒周一報導，環境省和國土交通省已於 5 月底啟動全國自來水有害物調查，要求各地方政府在 9 月底前上報約 1.2 萬處自來水中所含全氟和多氟烷基物質檢測情況。

日本環境省說，要求各地方政府上報的數據，包括是否在 2020 年至 2024 年檢測過自來水全氟和多氟烷基物質含量、檢測出的最高濃度是多少、出現汙染問題的自來水廠名稱。

這次調查中，日本政府首次將規模較小的自來水廠納入調查範圍，要求相關部門上報大學、醫院、公寓等自來水檢測情況。

政府部門希望透過這次調查，掌握各地自來水實際汙染情況，以判斷是否需要修改相關標準，並採取相應對策。現階段，日本對全氟和多氟烷基物質含量的暫定國家標準為每升水 50 納克。

去年以來，日本沖繩縣、大阪府、東京都等地接連出現水體中全氟和多氟烷基物質含量超標，附近居民血檢異常。

由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，這些基地被視為潛在汙染源。