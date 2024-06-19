小心發票中獎被截胡！財政部提醒民眾：晒圖要遮住2點才安全
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 19:13
有些民眾拍攝中獎發票上傳至社群媒體分享中獎好心情，財政部南區國稅局提醒 PO 網務必遮蔽發票「QR Code」及「隨機碼」，避免中獎獎金被冒領。若遇有中獎獎金遭冒領情形，可撥打兌獎客服專線，並留存相關具體事證，以利國稅局查明審認。
為提升統一發票兌獎便利性，財政部推出統一發票兌獎 APP，透過拍攝中獎電子發票證明聯上傳，並設定匯款帳戶，即可輕鬆兌領五、六獎及雲端發票專屬百元獎獎金。近來該局查獲某君上網搜尋他人張貼之中獎電子發票證明聯照片，以手機掃描照片 QR Code，利用兌獎 APP 掃描領獎功能及設定領獎匯款帳戶，冒領中獎獎金，案經地方法院判決確定，除返還所詐得之金額外，並依觸犯刑法詐欺取財罪論處。
該局特別提醒民眾，分享中獎發票喜悅的同時，務必留意 PO 網發票資訊，並妥善保存中獎發票正本。若遇有中獎獎金遭冒領情形，可撥打兌獎客服專線 4128282(手機加 02)，並留存相關具體事證，以利國稅局查明審認。至於以不正當方法套取或冒領獎金者，依統一發票給獎辦法第 15 條第 1 項規定，應追回獎金，並移送司法機關究辦，民眾切勿因貪圖一時小利，抱持僥倖心態以身試法。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇