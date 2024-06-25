盤後速報 - 志信(2611)下週(7月2日)除息2.3元，預估參考價31.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
志信(2611-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(6月25日)收盤價33.85元計算，預估參考價為31.55元，息值合計為2.3元，股息殖利率6.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
志信(2611-TW)所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。近5日股價下跌1.04%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|33.85
|2.3
|6.79%
|0.0
|2022/08/04
|21.15
|1.0
|4.73%
|1.0
|2019/08/29
|7.99
|0.414659
|5.19%
|0.0
|2018/08/28
|7.61
|0.1
|1.31%
|0.0
|2016/09/10
|7.2800002
|0.15
|2.06%
|0.15
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇