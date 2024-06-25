search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 志信(2611)下週(7月2日)除息2.3元，預估參考價31.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

志信(2611-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(6月25日)收盤價33.85元計算，預估參考價為31.55元，息值合計為2.3元，股息殖利率6.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

志信(2611-TW)所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。近5日股價下跌1.04%，集中市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 33.85 2.3 6.79% 0.0
2022/08/04 21.15 1.0 4.73% 1.0
2019/08/29 7.99 0.414659 5.19% 0.0
2018/08/28 7.61 0.1 1.31% 0.0
2016/09/10 7.2800002 0.15 2.06% 0.15

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22875.970.27%
志信33.851.80%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.51
加權指數法興 槓桿22.88

鉅亨贏指標
了解更多

#動能指標上漲股

中強短弱
志信

78.95%

勝率




Empty