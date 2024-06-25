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鉅亨速報

盤後速報 - 揚秦(2755)下週(7月2日)除息3.6元，預估參考價95.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

揚秦(2755-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月25日)收盤價99.00元計算，預估參考價為95.4元，息值合計為3.6元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

揚秦(2755-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為連鎖餐飲之經營及相關產品銷售。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 99.00 3.6 3.64% 0.0
2023/07/04 201.5 1.6 0.79% 3.7
2022/08/22 85.5 2.0 2.34% 1.0
2021/09/14 58.7 2.0 3.41% 0.0
2020/07/17 59.0 1.0 1.69% 0.0

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