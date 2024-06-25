盤後速報 - 揚秦(2755)下週(7月2日)除息3.6元，預估參考價95.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
揚秦(2755-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(6月25日)收盤價99.00元計算，預估參考價為95.4元，息值合計為3.6元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
揚秦(2755-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為連鎖餐飲之經營及相關產品銷售。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|99.00
|3.6
|3.64%
|0.0
|2023/07/04
|201.5
|1.6
|0.79%
|3.7
|2022/08/22
|85.5
|2.0
|2.34%
|1.0
|2021/09/14
|58.7
|2.0
|3.41%
|0.0
|2020/07/17
|59.0
|1.0
|1.69%
|0.0
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