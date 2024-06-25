盤後速報 - 鴻準(2354)下週(7月2日)除息1.5元，預估參考價71.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05
鴻準(2354-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月25日)收盤價73.40元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
鴻準(2354-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。近5日股價上漲3.23%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|73.40
|1.5
|2.04%
|0.0
|2023/07/04
|56.0
|1.6
|2.86%
|0.0
|2022/07/04
|47.0
|1.7
|3.62%
|0.0
|2021/07/22
|63.0
|1.8
|2.86%
|0.0
|2020/07/23
|58.0
|2.5
|4.31%
|0.0
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