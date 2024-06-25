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鉅亨速報

盤後速報 - 鴻準(2354)下週(7月2日)除息1.5元，預估參考價71.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 17:05

鴻準(2354-TW)下週(7月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月25日)收盤價73.40元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻準(2354-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。近5日股價上漲3.23%，集中市場加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 73.40 1.5 2.04% 0.0
2023/07/04 56.0 1.6 2.86% 0.0
2022/07/04 47.0 1.7 3.62% 0.0
2021/07/22 63.0 1.8 2.86% 0.0
2020/07/23 58.0 2.5 4.31% 0.0

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