〈房產〉彰銀挺彰化！彰化縣首件自主都更授信案今簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 15:15

彰化銀行表示，彰化喬友大樓原有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與 KTV 等進駐，卻因業者成分複雜，加上管理不善發生火警致多數樓層荒廢多年，因火災造成混凝土嚴重剝落、鋼筋外露，經判定為對都市公共安全具潛在危險之建物，建築師公會建議應以拆除重建為首要方案。

彰化銀行積極配合政府推動都更、危老政策，為本次自主都更地主籌資不易提出解決方案，藉由不動產開發及起造人信託，隔絕興建期間因個別地主糾紛造成工程停滯，增進地主間互信及開發案的穩定，以及透過台灣金融聯合都市更新公司協助地主都更規劃、建築管理到續建保障之全案管理及續建機制，除一次滿足自主都更地主所有需求外，並使全案能順利進行。

本都更案基地臨彰化市三民路及中正路，屬雙面臨路，鄰近彰化火車站、客運、商店林立，交通便利、生活機能佳，初步規劃改建為地上 26 樓地下 4 樓住商大樓，興建完成後將是彰化縣第一高樓，對地主的居住安全及環境品質大幅提升，並帶動商業繁榮，進而為彰化縣帶來城市新風貌。