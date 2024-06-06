鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為32.98元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:12
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.04元上修至4.11元，其中最高估值4.68元，最低估值3.4元，預估目標價為32.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.68(4.68)
|5.69
|6.88
|最低值
|3.4(3.4)
|3.5
|4.57
|平均值
|4.09(4.08)
|4.95
|5.75
|中位數
|4.11(4.04)
|5.12
|5.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|707.39億
|730.98億
|730.08億
|最低值
|614.19億
|599.51億
|613.82億
|平均值
|652.32億
|661.97億
|679.14億
|中位數
|651.31億
|671.65億
|685.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.42
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|706.15億
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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