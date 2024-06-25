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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為19.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.36元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.56元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值-0.25(-0.25)0.5
最低值-0.56(-0.56)0.01
平均值-0.38(-0.38)0.28
中位數-0.36(-0.38)0.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.05億10.79億12.47億
最低值8.97億9.94億12.47億
平均值9.01億10.40億12.47億
中位數9.00億10.41億12.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入3.06億3.68億4.58億5.91億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZETA

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