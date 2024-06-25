鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為19.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.36元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.56元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.25(-0.25)
|0.5
|最低值
|-0.56(-0.56)
|0.01
|平均值
|-0.38(-0.38)
|0.28
|中位數
|-0.36(-0.38)
|0.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.05億
|10.79億
|12.47億
|最低值
|8.97億
|9.94億
|12.47億
|平均值
|9.01億
|10.40億
|12.47億
|中位數
|9.00億
|10.41億
|12.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|3.06億
|3.68億
|4.58億
|5.91億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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