以色列宣布 接近瓦解哈瑪斯在拉法的軍事力量

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 08:26

以色列國防軍總參謀長哈萊維周一（24 日）宣布，接近瓦解巴勒斯坦極端組織哈瑪斯在加薩地帶南部城市拉法的軍事力量。

哈萊維周一說，在拉法的戰役中取得「巨大成就」，這體現在被消滅的「恐怖分子」、被摧毀的基礎設施和地道的數量，以及在地道裡作戰的成果。以軍「顯然已經接近」擊垮哈瑪斯拉法旅。

哈萊維指出，目前控制沿加薩地帶與埃及邊界的整個「費城走廊」，這對於切斷哈瑪斯的走私活動非常重要。以軍正在拆除哈瑪斯的地道和地下建築。

以軍曾在 6 月 17 日宣布，已對拉法六至七成的地區實現作戰控制，完成在這一地區的作戰還需「幾周時間」。

拉法是加薩地帶最南端的城市。自去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，以軍在加薩地帶由北向南發動地面攻勢。以軍自 5 月初開始進攻拉法，導致拉法傷亡人數急劇增加。