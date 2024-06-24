以色列總理：在加薩地帶的「激戰階段」接近尾聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-24 08:30

以色列總理尼坦雅胡周日（23 日）表示，以軍在加薩地帶與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的「激戰階段」接近尾聲，但是為確保哈瑪斯等組織不會恢復對加薩的控制，以軍仍會繼續在加薩戰鬥。

尼坦雅胡周日說：「這不代表戰爭就要結束，但在拉法的激烈戰鬥即將畫下句點。」以軍結束「激戰階段」後，將在以國北部部署更多部隊。

此外，針對加薩停火和人員交換協議，尼坦雅胡表示，準備達成協議，以促使部分以色列遭扣押人員獲釋。

不過，他反對在軍事行動的關鍵時刻簽署協議。

尼坦雅胡當天在政府會議上拒絕了財政部長斯莫特里赫提出的以色列對加薩進行戰後軍事統治的要求，並表示以色列正在為戰後由非以色列機構進行民事治理制定新思路。以色列已原則上決定，設置一個代替哈瑪斯的機構參與加薩地帶北部戰後治理。