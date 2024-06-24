上市24年市值飆38倍、分紅逾千億！港交所：盼更多陸新經濟公司來港上市

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:27

香港交易及結算所有限公司 (簡稱港交所)(00388-HK)今 (24) 日小漲約 0.2% 至每股 257.8 港元，雖然今年迄今下跌約 4%，但自 2000 年 6 月 27 日上市以來，港交所市值暴增 38 倍，期間派發現金股息累計超過千億港元。

港交所執行長陳翊庭在上周五 (21 日) 慶祝 24 周年的活動上表示，香港金融市場不斷發展，與中國的互聯互通機制也取得許多成果。在中國經濟邁向高質量發展的新階段，作為香港國際金融中心的核心基礎設施，港交所肩負著引領和推動市場發展的重要使命。未來將不斷提升和豐富港交所的產品和服務，為國家發展作出新的貢獻。

數據顯示，截至 2024 年 6 月 21 日，港交所市值從 2000 年的 86 億港元成長至 3260 億港元 (約 1.26 兆台幣)，港交所在 24 年之間市值增長 38 倍。

香港證券市場始於 1866 年，迄今有 150 餘年歷史。1986 年 4 月 2 日，港交所與香港當時另外三間證交所正式合併為「香港聯合交易所」(下稱聯交所) 並開業，同年 9 月 22 日，聯交所被國際證券交易所聯合會接納為正式成員，從而建立了與世界各地證券交易所之間的廣泛合作。

在經歷 1997 年亞洲金融危機後，香港證券市場投機過度、對外來衝擊的抵抗力相對薄弱等問題充分暴露，再次促進香港證券行業一連串重大改革。

1999 年，時任香港財政司司長曾蔭權公佈，建議把聯交所與香港期貨交易所實行股分化，與香港中央結算有限公司合併，由單一控股公司香港交易及結算所有限公司持有，三家機構在隔年 3 月完成合併，合併後的港交所於 2000 年 6 月 27 日以介紹方式正式掛牌上市，成為世界上首批上市的交易所之一。

在 2000 年至 2023 年之間，港交所收入及其他收益成長迅速，由 23 億港元增加至 205 億港元，同樣反映出穩健基本面和多元化的收入來源。根據 Wind 數據，自 2006 年至今已派發現金股息 18 次，累計 1154 億港元，派發率高達 87.93%。

港交所的證券市場日均交易額持續攀升，已從 2000 年時的 130 億港元增加至超過 1100 億港元，反映出投資人的興趣不斷增加。港交所的衍生產品市場也有蓬勃發展，截至今年 5 月，日均成交量達 156 萬張合約，較 2000 年日均成交量 3 萬 7500 張合約大幅成長。

在新股上市方面，港交所稱今年共收到 73 家 IPO 申請，比去年下半年增加大約 50%，今年迄今已有 27 檔新股上市。港交所主席唐家成表示，港股市況近來持續向好，現有 110 家企業排隊上市，對新股市場前景有信心。陳翊庭表示，港交所致力於提升香港市場的吸引力及競爭力，並會繼續落實多項市場基建提升措施，引入多元化產品及拓展全球網路。

自 2018 年 4 月底港交所啟動上市制度改革以來，共有 715 家上市公司，合計募資額 1.5 兆港元。

港交所高級副總裁兼中國區上市發行部服務主管韓穎姣近日表示，2018 年的上市制度塑造香港資本市場的新經濟生態系統，改革以來香港共有 299 家新經濟公司成功上市，IPO 金額 9449 億港元。新經濟公司募資金額已佔據 2018 年 4 月底以來募資金額的 65%，上市數量佔總數量的 42%。