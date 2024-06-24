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〈台幣〉季底拋買匯力道拉鋸 收32.395元 貶值2.6分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-24 18:31

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台北匯市多空拋補劇烈。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (24) 日升貶互見，午盤過後雖持續處貶值態勢，但並未受到台股指數重挫 439 點的衝擊，終場收在 32.395 元，僅貶值 2.6 分，不過，台北外匯經紀公司成交值擴大至 14.17 億美元，顯示時逢季底，拋補力道均相當強勁。

新台幣今日以 32.38 元、貶值 1.1 分開出後，一度升值至 32.34 元，儘管拋補力道來回拉鋸，高低價差僅 6.5 分，終場收在 32.395 元，貶值 2.6 分。

觀察主要亞幣，也呈現漲跌互見，新台幣貶值 0.08%，港幣微貶，星元和泰銖則小升 0.15% 左右，韓元微幅升值 0.05%。

統一投顧指出，聯準會官員釋出鴿派談話，美國勞動力市場狀況將繼續降溫，推升市場對聯準會 9 月降息的預期，有利風險資產偏好，而台股上市櫃公司將陸續發放現金股利共 2926.1 億元，可望增添股市資金活水。

惟上周五美股四巫日結算，據歷史經驗，四巫日結算後一周上漲機率僅 30%，再加上大盤短線漲多、正乖離過大，且中東緊張情勢升溫，使台股陷入高檔震盪。

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