〈貴金屬盤後〉經濟強勁推升美元、公債殖利率 拖累黃金跌逾1%；鈀金登1個月高點
鉅亨網編譯許家華 2024-06-22 06:10
黃金價格周五 (21 日) 跌逾 1%，係因數據顯示美國商業活動強勁，帶動美元走強和債券殖利率上升。另外，汽車催化劑金屬鈀金價格上漲，登一個月高點。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，在強勁的經濟數據帶動美元走強和債券殖利率上升後，市場會持續對此做出反應。
在就業反彈下，美國 6 月商業活動攀升至 26 個月高點。周四數據顯示，上周美國初次請領失業救濟人數略為下降。
美元上漲 0.2% 至 7 周多以來的最高水準，使黃金對其他貨幣使用者而言更加昂貴，且 10 年期美國公債殖利率小幅上升，增加黃金投資者的機會成本。
根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性為 63%，與周四晚間相比幾乎沒有變化。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，提高投資吸引力。
與此同時，現貨鈀金上漲 3.2%，至每盎司 953.17 美元，盤中漲幅一度飆升 11.2%，至 1027.04 美元。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 指出，近期出現大量鈀金 ETF 買盤，導致短期現貨短缺，並導致遠期市場出現現貨溢價。
「這對 EFP（期貨現貨交易）市場造成了一些嚴重破壞，因為該市場一開始交易很清淡，因而引起很大的波動和空頭回補。我預計這種波動還將持續數天。」他說。
其他金屬
- 現貨鉑金上漲 1.8%，至每盎司 995.78 美元。
- 現貨白銀則下跌 3.7%，至每盎司 29.57 美元。
但鉑金和白銀本周價格均上漲。
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