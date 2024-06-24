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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞鼎(3592)下週(7月1日)除息15.2元，預估參考價405.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

瑞鼎(3592-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.2元。

以今日(6月24日)收盤價420.50元計算，預估參考價為405.3元，息值合計為15.2元，股息殖利率3.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞鼎(3592-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、生產、製造及銷售1. 顯示器驅動IC。2. 觸控IC。3. 時序控制IC與電源管理IC。近5日股價下跌1.64%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 420.50 15.2 3.61% 0.0
2023/06/29 359.5 41.0 11.4% 0.0
2022/07/04 339.0 45.0 13.27% 0.0
2021/07/05 378.5 10.5 2.77% 0.0
2020/07/07 100.5 8.0 7.96% 0.0

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