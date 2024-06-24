盤後速報 - 瑞鼎(3592)下週(7月1日)除息15.2元，預估參考價405.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
瑞鼎(3592-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.2元。
以今日(6月24日)收盤價420.50元計算，預估參考價為405.3元，息值合計為15.2元，股息殖利率3.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞鼎(3592-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、生產、製造及銷售1. 顯示器驅動IC。2. 觸控IC。3. 時序控制IC與電源管理IC。近5日股價下跌1.64%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|420.50
|15.2
|3.61%
|0.0
|2023/06/29
|359.5
|41.0
|11.4%
|0.0
|2022/07/04
|339.0
|45.0
|13.27%
|0.0
|2021/07/05
|378.5
|10.5
|2.77%
|0.0
|2020/07/07
|100.5
|8.0
|7.96%
|0.0
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