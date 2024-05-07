瑞鼎Q1 EPS 7.28元寫一年半新高 Q2電視需求回溫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 19:08

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，稅後淨利 5.5 億元，季增 33.9%，年增 229.2%，每股稅後純益 7.28 元，創下一年半來新高，展望第二季，隨著電視庫存調整告段落，已見到客戶需求回溫跡象。

瑞鼎第一季營收 60.4 億元，季增 22.8%，年增 64.8%，毛利率 29.6%，季減 0.9 個百分點，年增 2.1 個百分點，營業淨利 5.7 億元，季增 8.3%，年增 201.2%，稅後淨利 5.5 億元，季增 33.9%，年增 229.2%，每股稅後純益 7.28 元。

董事長黃裕國表示，第一季營收呈現雙位數的成長，主要受惠中小尺寸 AMOLED 產品的拉貨動能，尤其是智慧型手機 AMOLED 驅動 IC，因客戶新機發表需求強勁，營收的整體表現較上季有顯著成長。

另外，AMOLED 另一成長動能來自於穿戴式裝置，由於穿戴產品的體積小，驅動產品元件高度整合，因此高階的穿戴式產品採用觸控與顯示整合型驅動 IC (TDDI) 成為主流趨勢，為營收挹注貢獻。

車載與工控驅動 IC 方面，在客戶庫存調整告一段落後，需求恢復成長動能；大尺寸產品方面，處於傳統淡季及客戶產能調控，營收呈現微幅減少。