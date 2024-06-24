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鉅亨速報

盤後速報 - 上緯投控(3708)下週(7月1日)除息5.55元，預估參考價138.95元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

上緯投控(3708-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.55元。

以今日(6月24日)收盤價144.50元計算，預估參考價為138.95元，息值合計為5.55元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 144.50 5.55095 3.84% 0.0
2023/06/28 93.6 4.99995 5.34% 0.0
2022/07/08 117.5 1.4293 1.22% 0.0
2021/08/10 99.5 3.5 3.52% 0.0
2020/07/28 101.0 4.0019 3.96% 0.0

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