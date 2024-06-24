盤後速報 - 上緯投控(3708)下週(7月1日)除息5.55元，預估參考價138.95元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
上緯投控(3708-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.55元。
以今日(6月24日)收盤價144.50元計算，預估參考價為138.95元，息值合計為5.55元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|144.50
|5.55095
|3.84%
|0.0
|2023/06/28
|93.6
|4.99995
|5.34%
|0.0
|2022/07/08
|117.5
|1.4293
|1.22%
|0.0
|2021/08/10
|99.5
|3.5
|3.52%
|0.0
|2020/07/28
|101.0
|4.0019
|3.96%
|0.0
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