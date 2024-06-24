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鉅亨速報

盤後速報 - 熱映(3373)下週(7月1日)除息1元，預估參考價25.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

熱映(3373-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月24日)收盤價26.50元計算，預估參考價為25.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。近5日股價下跌0.37%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 26.50 1.0 3.77% 0.0
2023/06/27 22.0 0.5 2.27% 0.0
2022/07/01 22.2 1.5 6.76% 0.0
2021/08/18 64.6 10.0 15.48% 0.0
2020/07/01 132.5 2.0 1.51% 0.0

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