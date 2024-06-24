盤後速報 - 熱映(3373)下週(7月1日)除息1元，預估參考價25.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
熱映(3373-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月24日)收盤價26.50元計算，預估參考價為25.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。近5日股價下跌0.37%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|26.50
|1.0
|3.77%
|0.0
|2023/06/27
|22.0
|0.5
|2.27%
|0.0
|2022/07/01
|22.2
|1.5
|6.76%
|0.0
|2021/08/18
|64.6
|10.0
|15.48%
|0.0
|2020/07/01
|132.5
|2.0
|1.51%
|0.0
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