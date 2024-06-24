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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰金(2882)下週(7月1日)除息2元，預估參考價58.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

國泰金(2882-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月24日)收盤價60.30元計算，預估參考價為58.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

國泰金(2882-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。近5日股價上漲3.26%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 60.30 2.0 3.32% 0.0
2023/06/28 44.15 0.9 2.04% 0.0
2019/07/01 43.0 1.5 3.49% 0.0
2018/06/26 55.6 2.5 4.5% 0.0
2017/07/03 50.099998 2.0 3.99% 0.0

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