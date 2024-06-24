盤後速報 - 國泰金(2882)下週(7月1日)除息2元，預估參考價58.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
國泰金(2882-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月24日)收盤價60.30元計算，預估參考價為58.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
國泰金(2882-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。近5日股價上漲3.26%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|60.30
|2.0
|3.32%
|0.0
|2023/06/28
|44.15
|0.9
|2.04%
|0.0
|2019/07/01
|43.0
|1.5
|3.49%
|0.0
|2018/06/26
|55.6
|2.5
|4.5%
|0.0
|2017/07/03
|50.099998
|2.0
|3.99%
|0.0
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