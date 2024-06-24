盤後速報 - 開發金(2883)下週(7月1日)除息0.5元，預估參考價15.05元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
開發金(2883-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月24日)收盤價15.55元計算，預估參考價為15.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
開發金(2883-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。近5日股價上漲2.3%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|15.55
|0.50063
|3.22%
|0.0
|2021/08/10
|14.15
|0.5497
|3.88%
|0.0
|2020/07/06
|9.47
|0.6
|6.34%
|0.0
|2019/07/04
|9.5
|0.3
|3.16%
|0.0
|2018/07/12
|11.45
|0.6
|5.24%
|0.0
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