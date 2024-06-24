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鉅亨速報

盤後速報 - 開發金(2883)下週(7月1日)除息0.5元，預估參考價15.05元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

開發金(2883-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月24日)收盤價15.55元計算，預估參考價為15.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

開發金(2883-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。近5日股價上漲2.3%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 15.55 0.50063 3.22% 0.0
2021/08/10 14.15 0.5497 3.88% 0.0
2020/07/06 9.47 0.6 6.34% 0.0
2019/07/04 9.5 0.3 3.16% 0.0
2018/07/12 11.45 0.6 5.24% 0.0

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開發金15.55-0.32%

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