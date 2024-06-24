盤後速報 - 潤弘(2597)下週(7月1日)除息5.4元，預估參考價176.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
潤弘(2597-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.4元。
以今日(6月24日)收盤價182.00元計算，預估參考價為176.6元，息值合計為5.4元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤弘(2597-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。近5日股價下跌5.48%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|182.00
|5.4
|2.97%
|0.0
|2023/07/10
|119.0
|10.0
|8.4%
|0.0
|2022/07/12
|94.0
|9.0
|9.57%
|0.0
|2021/08/31
|149.0
|0.0
|0.0%
|3.7
|2021/07/20
|171.5
|6.5
|3.79%
|0.0
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