智冠6/24股東會董事改選 大股東網銀國際提名四席自然人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-27 00:11

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 6 月 24 日舉行股東會，進行董事改選，大股東網銀國際本次共提名四席自然人，董事、獨董各二席，涵蓋金融、法律、財務會計、人力資源各領域專家學者，盼以獨立自主專業學者提升公司治理高度，以宏觀緯度落實股東行動主義精神。

智冠本次改選十席董事，包含六名董事與四名獨董，網銀國際未提名足額僅提四席，一般董事兩席包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，四名提名人選皆為自然人董事，董事遴選秉持專業、ESG 與女性平衡三原則，並呼應股東行動主義率先推出自然人董事人選。

網銀國際表示，許毓仁為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，於任職立法院期間積極推動「金融科技創新實驗條例草案」，成立「區塊鏈連線暨產業自律聯盟」(TCBSRO)，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，對新創產業和區塊鏈的前瞻視角，也能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維。

第二名提名的自然人董事王常懿為史丹佛大學經濟學博士，現職為哈佛大學商學院教授。曾任教於史丹佛大學財務經濟課程，擅長財務分析、財務績效指標。具有深厚國際經濟觀點，能帶領公司治理向國際取經。

網銀國際提名自然人獨立董事王志誠先生，為國立政治大學法學博士，現職中國文化大學副校長。熟悉企業併購法律規範研究，曾任行政院公平交易委員會副主委室專員、金融研究發展基金管理委員會委員及中國信託金融控股公司、幸福水泥股份有限公司、岱宇國際股份有限公司獨立董事。對於信託法、證交法富有實務經驗。盼藉由王志誠教授在法學領域的深厚素養，協助完善智冠公司治理。

第二席自然人獨立董事李麗澤女士，愛達荷州立大學人力資源訓練與發展教育博士。現職為僑光科技大學校務研究辦公室主任，曾任福大材料科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、全域科技有限公司顧問，擅長精準行銷、財報分析、會計教育、財務危機及人力資源研究，曾多次帶領學生因企業危機主題入選科技部研究計畫，產學經驗豐富。