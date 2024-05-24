聖暉*女性董事首次過半 將擴大東南亞投資

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-24 17:46

無塵室機電整合大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (24) 日召開股東會，會中改選董事，此次獨立董事席次過半，董事會女性席次比例也達 57%，展望後市，董事長梁進利表示，鑑於東南亞承接單一工案金額擴大，將擴大東南亞布局與投資，為集團成長引擎添增動能。

聖暉 * 2023 年盈餘分配案，上半年配發每股 4.5 元現金股利 (已於 2024 年 2 月 2 日發放)，下半年配發每股 6 元現金股利 (預計於 2024 年 7 月 26 日配發)，合計配發每股 10.5 元現金股利，配發率達七成，若還原以每股面額 10 元計算，2023 年配發每股 21 元現金股利，為歷年配息次高。

聖暉 * 此次股東會改選董事三席及獨立董事四席，當選之董事包括梁進利、胡台珍、翔暉開發 (股) 公司代表人巫碧蕙，獨立董事則由黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文擔任，新任董事 (含獨立董事) 之任期三年，自 2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。梁進利也在股東會後之臨時董事會受高度肯定續任董事長。

聖暉 * 指出，為落實董事會成員多元化與獨立性，此次獨立董事席次過半，且董事會女性席次比例達 57%，成員之組成具備不同專業背景及工作領域，符合公司發展需求，帶領董事會多面向思維與策略，深化集團永續發展並創造所有股東、員工、供應鏈、客戶價值最大化表現。