華為公佈鴻蒙應用設計指南 PC版部分應用UI曝光

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 16:41

中國科技巨擘華為上周五 (21 日) 發佈針對 2 in 1(二合一)設備 HarmonyOS 應用設計指南，指南中稱開發者必須熟悉並充分利用二合一設備特性，這些特性包括硬體功能、使用方式、交互方式、使用場景等。

中國科技媒體《IT 之家》報導，指南中展示了效率型、沉浸型等多種應用使用者介面 (UI)，同時提供多個介面案例，包括天氣 App、文件資源管理器等，而在另一個「未做適配應用」的示範介面中，操作邏輯與個人電腦（PC）近似。

此外，指南還提到每個視窗初次啟動時按預設尺寸顯示，支援拉伸為任意尺寸的視窗，並支援最小化跟關閉，應用程式則根據自身情況選擇是否支援全螢幕顯示。

去年 9 月，深圳開鴻數位產業發展有限公司執行長王成錄博士在微博與網友互動時被問及今年是否有 PC 端鴻蒙系統時，王成錄回覆「有」，這很可能意味今年可在市面上看到鴻蒙 PC 了。

另外，漢儀字庫與華為消費者 BG 軟體 UX 設計部聯合設計並推出 HarmonyOS Symbol，是國內首次實現以字庫形式封裝使用的 symbol 資源。

根據華為介紹，HarmonyOS Symbol 提供超過 1500 個向量圖示，在任何大小和解析度下都能保持清晰。HarmonyOS Symbol 還可無縫整合 HarmonyOS Sans 字體，支援可變字體特性。