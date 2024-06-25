中國車商數量減半 平行進口車暴利時代一去不復返

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-25 07:47

中國車商吳華（化名）是汽車銷售行業的一名老兵，2010 年前後開始在汽車 4S 店賣車，彼時合資車企發展如日中天，桑塔納、捷達、雅閣等是當時家用車熱銷品，奧迪、奔馳、寶馬等豪華車的需求相對較低，進口車價格高昂，而平行進口車業務尚未興起。

據《第一財經》周一（24 日）報導，吳華在 2013 年開始接觸平行進口車業務，當時平行進口車在北京亞市流通，銷售一台平行進口車的提成，能夠達到人民幣（下同）1 萬～2 萬元，車商銷售一台車的利潤，甚至能夠達到數十萬元。

作為全中國最大平行進口車集散地，天津港保稅區聚集了數千家車商，他們在這裡見證了平行進口車行業的巔峰年代。

過去十年間，平行進口車經歷了從試點推行到快速發展，再到國五國六標準切換、疫情等因素影響下的困難時期。

天津市平行進口汽車流通協會的數據顯示，2019 年平行進口車的銷量為 16.2 萬輛，2020 年 10.8 萬輛，2021 年到 2023 年分別為 8,729 輛、3.3 萬輛、3.9 萬輛。

天津市平行進口汽車流通協會秘書長張婷婷表示，原本平行進口車行業已經因為國六標準問題受重創，疫情導致情況進一步惡化，平行進口車行業運轉受到了影響，庫存積壓現象嚴重，資金無法正常運轉。

張婷婷說，為了便於資金周轉，存放在港口的待售的平行進口車，往往透過金融槓桿進貨，一旦車商無法及時出手，就不得不在禁售大限到來前割肉拋售。否則，一個最直接的結果就是，車被貸款方沒收，車商還得背上一大筆債務。

「抖音、快手等平台的發展讓平行進口車的價格較為透明了，行業也在內捲，暴利的時代已一去不復返。如今，一名銷售賣出去一輛車的提成為 2,000 元左右。而由於平行進口車受眾有限，一名銷售人員一個月能賣出去的數量並不多，一般為三、五輛。」吳華說。

如今，從事平行進口車商的數量已經縮減了一半，行業在經過洗牌後，正在緩慢恢復。但一個較為殘酷的事實是，平行進口車的規模已經大幅萎縮。在內捲的市場中，車商一邊「互相打架」搶客戶，一邊尋找新的出路。

「平行進口」是指除國內總經銷商以外，由其他進口商從產品原產地直接進口，進口渠道與國內授權經銷渠道「平行」。也就是說，車商可以繞過總代理商，直接在國內銷售從國外進口的車，是一種小眾交易模式。