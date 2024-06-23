電動車險、分紅保單新制7月上路 一文看懂保險界下半年五大變革

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-23 13:28

時序進入 2024 下半年，保險界將有重大變革，其中，電動車專屬保險、分紅保單、失能險、旅平險四類產品的新規定皆於 7 月上路，攸關保戶權益及荷包，民眾不可不知，而市場最關切的實支實付醫療險新制，由於產、壽險公會為業者爭取更多緩衝期，預計延至 10 月 1 日實施，《鉅亨網》整理五大保險新制重點，讓讀者快速看完掌握重點。

●電動車專屬保險

金管會核定產險公會提出的電動車專屬保險參考條款及附加條款，自 7 月 1 日實施。金管會表示，專屬條款承保電動車因意外事故所致之車輛損失，若遇到二種情形，承保範圍將會予以排除，第一種為單純電池自燃或爆炸導致之車體損失，由於此屬產品責任範疇，另提供「車體險電池自燃附加條款」供車主加保。

第二種為電動車因充電所致車體毀損滅失與賠償責任，建議車主可選擇加保「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，讓保障更完整。

保發中心先前已經擬定參考費率，根據業者試算，以一輛要價新台幣 180 萬元的 Tesla Model Y 新車為例，若投保乙式車體險，原先一年保費約 4.1 萬元，新制上路後，一年保費支出估多出 2790 元；若投保丙式車體險，原先一年保費約 1.5 萬元，7 月後，一年估將增加 1377 元保費。

●分紅保單規範加嚴

金管會出手遏止分紅保單炒作亂象，新制將從 7 月 1 日上路，包括商品設計、資訊揭露、銷售行為、審查、究責等五大面向規範加嚴，其中，保單紅利計算公式應淺顯易懂，分紅保單業務應設置區隔帳戶分開管理，禁止招攬人員以保單報酬率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品報酬率比較，董事會對分紅保單業務負最終責任。

同時強化分紅保險商品之審查機制，若分紅壽險商品主約包含傷害險、醫療險等，應採核准方式送審，附約則備審即可。保險局表示，因為這些商品的非壽險保障項目並不參與紅利分配，架構較為複雜，為保障消費者權益，明定此類商品屬新型態人身保險商品，應採核准方式送審。

●失能險全面停售

金管會於 2023 年底提出「人身保險商品審查應注意事項」第 87-2 條新規定，保險公司設計失能扶助保險商品，不得引用傷害保險單示範條款之失能程度與保險金給付表，將於 2024 年 7 月 1 日起實施。

保險公司現行保障含疾病失能扶助的保險商品，只能賣到 6 月底，目前國內剩下安聯人壽、安達人壽及友邦人壽 3 家有相關商品，業者表示，將重新修改商品內容，符合法令規範後才會上架。

●旅平險保費更划算

金管會調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率之 10%，並適用自 7 月 1 日起生效之保單，只要有銷售旅平險的產、壽險業者，皆須遵守新規定，屆時民眾支付保費金額就會跟著調降，若是維持原先預算，7 月起即可買到保障更多的旅行險。

以個人規劃國外旅遊 5 日為例，如欲投保意外死亡及失能保障新台幣 1000 萬元，並附加意外醫療保障 100 萬元，現行投保之保費上限為 779 元，7 月 1 日起，其保費上限則為 719 元，約調降 60 元。

●實支實付險新規延後上路

此外，原定 7 月上路的實支實付醫療險新制，金管會決議給予產壽險業者多一點緩衝期，延至 10 月施行，未來將以「損害填補原則」及「正本理賠」為原則，