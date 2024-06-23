網紅看過來！除了按讚、訂閱、開啟小鈴噹 別忘還有必修稅法課

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-23 10:30

勤業眾信聯合會計師事務所 20 日舉辦「網紅看過來，一堂網紅必修的稅法課」論壇，說明網紅收入來源複雜且可能非單一管道，比如 8 種類型就分別對應到不同的課稅方式，呼應財政部曾表示將針對網紅課稅設計問答集，該場活動讓納稅人清楚所得類型、了解課稅規定，以降低徵納雙方爭議。

近年來 Youtube、Instagram 等社群媒體所創造的「自媒體產業」發達，網紅成為熱門的新興行業，以特定領域的專業分享、或詼諧逗趣的內容吸引大眾推播、訂閱、開啟小鈴鐺等，將流量變現為真實收入。然而，不論是微型網紅或以工作室、公司型態投入自媒體事業，都可能會面臨所得樣態多元，導致在課稅上無所適從的窘境。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻表示，網紅的收入來源非常多元，有 8 大類別，包括「平台廣告分潤、付費訂閱、販售周邊商品、通告活動、廣告鏈結點擊獎金、廣告業配、平台支薪及直播打賞及電商導購及直播帶貨」等。而所得類別的認定非常重要，因不同所得類別就會對應到不同的課稅方式，例如：「販售周邊商品」屬於營利所得，而「平台廣告分潤」有可能被歸類成權利金所得，「通告活動」屬於薪資所得，而所得認定將影響相關成本費用是否得以扣除之議題。

雖然財政部還未正式發布相關問答集，但自媒體工作者有必要先自行檢視自己的收入性質及可能歸屬的所得類別，；除了所得稅的議題之外，王瑞鴻也衍伸說明，網紅若涉及到銷售貨物或勞務的行為時，亦須注意是否有需設籍登記課徵營業稅之狀況。