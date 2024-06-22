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鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為113元

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.91元下修至5.81元，其中最高估值6.72元，最低估值4.72元，預估目標價為113元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.72(7.94)8.077.58
最低值4.72(4.72)5.886.07
平均值5.88(6.05)6.96.83
中位數5.81(5.91)7.046.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值151,244,950177,173,130159,665,040
最低值127,735,000142,248,000153,907,420
平均值140,158,000155,915,430155,866,160
中位數139,774,000153,434,000154,026,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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