鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為113元
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.91元下修至5.81元，其中最高估值6.72元，最低估值4.72元，預估目標價為113元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.72(7.94)
|8.07
|7.58
|最低值
|4.72(4.72)
|5.88
|6.07
|平均值
|5.88(6.05)
|6.9
|6.83
|中位數
|5.81(5.91)
|7.04
|6.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|151,244,950
|177,173,130
|159,665,040
|最低值
|127,735,000
|142,248,000
|153,907,420
|平均值
|140,158,000
|155,915,430
|155,866,160
|中位數
|139,774,000
|153,434,000
|154,026,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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