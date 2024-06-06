〈COMPUTEX〉雲達攜手光寶展示GB200 NVL72 因應AI運算高效率、低耗能需求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 18:19

廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 攜手電源廠光寶科 (2301-TW)，在 COMPUTEX 共同展出輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 AI 伺服器機櫃，共同打造最佳化一站式高階 AI 運算整合系統，以因應 AI 時代綠色資料中心的高效率、低能耗運算需求。

此款節能機櫃由光寶科自主設計與製造，符合最新的 NVIDIA MGX 機櫃規範，滿足現代資料中心高算力、高耗能的需求。雲達指出，雙方自 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片系統世代就有密切的合作關係，今年繼續以新世代 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片，一同打造最佳化一站式高階 AI 運算整合系統。

雲達總經理楊麒令表示，雲達與光寶有著長期的合作夥伴關係。透過 NVIDIA GB200 NVL72 系統，展示雙方在高階雲端系統軟硬體整合的核心技術與優勢，滿足 AI 時代下高階雲端運算對於高效率、可擴展性以及智慧管理的需求。