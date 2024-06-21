〈彭金隆新政〉從螃蟹級教授變沒朋友主委 期許為金融市場做一點改變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-21 20:33

金管會主委彭金隆上任滿月，今 (21) 日接受媒體聯訪，談及從學界轉進官場心路歷程，他笑稱，在學校確實已是螃蟹級的待退教授，只考慮了一個晚上，最重要的人 (夫人) 同意了，就答應接任主委，彭金隆也從「人緣王」變成「沒朋友」，他強調，認不認識主委不重要，重點是「要讓市場放心，我們是按照規定在辦事的」，也希望真的為金融市場做一點改變。

對於接下主委這份新工作的初衷，彭金隆說，就像許多人常講，年輕時沒有買房就是考慮太多，很多事情考慮太多就做不了決定，笑稱「多考慮一點應該是不會接」，他自己只考慮了一個晚上，最重要的是，只要我們家董事長 (夫人) 同意就好，這也確實是人生很大的變化。

彭金隆笑稱，以他的歲數、角色，在學校是屬於螃蟹級、橫著走的，已經升等完畢、屆齡退休，在學校內應該沒有什麼事情可以攔得住他。不過，他說，身為一個知識分子，自己在這個領域，大概也研究了 20 幾年，既然有這樣的可能性可以來改變市場，也希望能真的為金融市場做一點改變。

彭金隆表示，現在的生活與擔任學者時不會落差太大，以前曾在財政部保險司任職長達 11 年，因此，看到公文條理脈絡能很快掌握。

彭金隆在保險界素有「人緣王」之稱，隨著身分轉換，他謝絕所有飯局、幾乎每天都回家吃晚餐，彭金隆說，很喜歡回家吃晚餐，因為太太廚藝很好，而且他真的是吃「晚飯」，幾乎工作到很晚。

彭金隆自嘲，雖然才上任 1 個月，但感覺已經做了好久，每天的工作量相當於過往一年的工作量，不過，他也希望在這麼多好同事的協助下，真的能夠為台灣的金融市場帶往更好的方向去改善，因此，希望能夠往安全與發展並進的新金融市場，讓大家在這邊可以充滿希望，又非常有秩序跟紀律，讓台灣的消費者能夠很安全地接受各種金融商品。

彭金隆提及，擔任金管會主委，這個角色與其影響是比較敏感的，與人分際的掌握要非常注意，「我要讓市場放心了解，認不認識這個主委不重要，重點是我們是按照規定在辦事的」。