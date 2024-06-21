達方擬斥12.8億元併購德國GROFA 建構歐洲E-Mobility通路平台新事業體
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-21 20:29
達方 (8163) 今 (21) 日公告，臨時董事會通過與德國 GROFA Action Sports GmbH 策略合作案，擬在不超過總金額歐元 3700 萬歐元(約新台幣 12.8 億元)，分兩次取得 GROFA 100% 全數股權，建構歐洲 E-Mobility 通路平台新事業體。
建構達方歐洲 E-Mobility 通路平台新事業體。達方指出，GROFA 為高附加價值與高營運韌性通路平台商，本次策略合作旨在投入資源擴大 GROFA 既有品牌管理與銷售能力，亦結合達方集團優勢，快速切入歐洲 E-Mobility 關鍵市場。
這也是達方首度將併購的地圖拓展至歐洲自行車騎乘文化鼎盛的德國，公司強調，未來透過 GROFA 平台銷售，將強化整體營收及獲利，創造綜效，能更加有效執行綠能事業在地銷售與服務的策略方針、協助客戶創造價值，共創雙贏。
德國 GROFA 成立於 1980 年，為專業自行車 / 電動自行車 (E-Bike) 及其零組件、自行車及運動人身部品、電動滑板車 (E-Scooter) 及消費性電子產品代理商。經銷地區包含德國、奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡等地區。
GROFA 目前代理全球 27 個高階運動品牌，專注於品牌開發、品牌管理及市場拓展，並以其數位化專業能力，從線上與線下全方位為全球高階品牌開拓歐洲 E-Mobility 關鍵市場；GROFA 2023 年營收逾歐元 1 億元。
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