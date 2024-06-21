達方擬斥12.8億元併購德國GROFA 建構歐洲E-Mobility通路平台新事業體

達方 (8163) 今 (21) 日公告，臨時董事會通過與德國 GROFA Action Sports GmbH 策略合作案，擬在不超過總金額 歐元 3700 萬 歐元 (約 新台幣 12.8 億元)，分兩次取得 GROFA 100% 全數股權，建構歐洲 E-Mobility 通路平台新事業體。

這也是達方首度將併購的地圖拓展至歐洲自行車騎乘文化鼎盛的德國，公司強調，未來透過 GROFA 平台銷售，將強化整體營收及獲利，創造綜效，能更加有效執行綠能事業在地銷售與服務的策略方針、協助客戶創造價值，共創雙贏。