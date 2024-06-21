盤後速報 - 凌陽創新(5236)下週(6月28日)除息7元，預估參考價162.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
凌陽創新(5236-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(6月21日)收盤價169.50元計算，預估參考價為162.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌陽創新(5236-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。近5日股價下跌4.47%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|169.50
|7.0
|4.13%
|0.0
|2023/07/04
|107.5
|7.0002
|6.51%
|0.0
|2022/06/30
|103.0
|10.0
|9.71%
|0.0
|2021/07/06
|0.0
|8.0
|0.0%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇