search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 凌陽創新(5236)下週(6月28日)除息7元，預估參考價162.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

凌陽創新(5236-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月21日)收盤價169.50元計算，預估參考價為162.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌陽創新(5236-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。近5日股價下跌4.47%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 169.50 7.0 4.13% 0.0
2023/07/04 107.5 7.0002 6.51% 0.0
2022/06/30 103.0 10.0 9.71% 0.0
2021/07/06 0.0 8.0 0.0% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數23253.39-0.65%
凌陽創新169.5-0.88%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.59
加權指數法興 槓桿3.29




Empty