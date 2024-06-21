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鉅亨速報

盤後速報 - 圓展(3669)下週(6月28日)除息1.34元，預估參考價50.56元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

圓展(3669-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。

以今日(6月21日)收盤價51.90元計算，預估參考價為50.56元，息值合計為1.34元，股息殖利率2.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

圓展(3669-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為簡報及視訊會議產品等系列設計、製造、加工及買賣。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 51.90 1.34 2.58% 0.0
2023/06/27 41.25 1.43 3.47% 0.0
2022/06/23 47.5 3.8 8.0% 0.0
2021/07/20 82.6 5.0 6.05% 0.0
2020/06/30 32.4 0.5 1.54% 0.0

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