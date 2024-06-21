盤後速報 - 圓展(3669)下週(6月28日)除息1.34元，預估參考價50.56元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
圓展(3669-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。
以今日(6月21日)收盤價51.90元計算，預估參考價為50.56元，息值合計為1.34元，股息殖利率2.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
圓展(3669-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為簡報及視訊會議產品等系列設計、製造、加工及買賣。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|51.90
|1.34
|2.58%
|0.0
|2023/06/27
|41.25
|1.43
|3.47%
|0.0
|2022/06/23
|47.5
|3.8
|8.0%
|0.0
|2021/07/20
|82.6
|5.0
|6.05%
|0.0
|2020/06/30
|32.4
|0.5
|1.54%
|0.0
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